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Kırklareli’de karne heyecanı

2018-2019 eğitim-öğretim yılısonunda Kırklareli’nde okul öncesi, ilkokul, ortaöğretim ve liselerde eğitim gören toplam 50 bin59 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

14 Haziran 2019 Cuma 11:39
Kırklareli’de karne heyecanı

2018-2019 eğitim-öğretim yılısonunda Kırklareli’nde okul öncesi, ilkokul, ortaöğretim ve liselerde eğitim gören toplam 50 bin59 öğrenci karne heyecanı yaşadı.


Kırklareli Merkez Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen törene, Vali Osman Bilgin, AKParti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz İl Milli Eğitim Müdürü Cahit Akın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eğitim-öğretimde başarılı biryıl sonugeride kaldığını belirterek, tatilde öğrencilerin bilgisyar ve telefon yerine kitap okumaları gerektiğini dile getirdi.


Vali Bilgin, karne heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik ettikten sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:39
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