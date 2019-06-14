Kırklareli’de karne heyecanı 2018-2019 eğitim-öğretim yılısonunda Kırklareli’nde okul öncesi, ilkokul, ortaöğretim ve liselerde eğitim gören toplam 50 bin59 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılısonunda Kırklareli’nde okul öncesi, ilkokul, ortaöğretim ve liselerde eğitim gören toplam 50 bin59 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kırklareli Merkez Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen törene, Vali Osman Bilgin, AKParti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz İl Milli Eğitim Müdürü Cahit Akın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eğitim-öğretimde başarılı biryıl sonugeride kaldığını belirterek, tatilde öğrencilerin bilgisyar ve telefon yerine kitap okumaları gerektiğini dile getirdi.

Vali Bilgin, karne heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik ettikten sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.