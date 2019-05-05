Kırklareli’de Hıdırellez Şenliği

Kırklarelililer düzenlenen şenlikte Hıdırellez’i kutladı.

Kırklareli Karakaş Mahallesi Muhtarlığı tarafından Hıdırellez Şenliği düzenledi. Gerçekleşen Hıdırellez şenliğinde büyük ilgi gösteren mahalle sakinleri, rengarenk giysileriyle şarkılara eşlik ettiler.

Şenlikte konuşan Elif Bolu Türker, "Karakaş Mahallesi Muhtarlığı olarak bir hıdrellez şenliği düzenledik. Bu ikinci etkinliğimiz bu dönemde, daha önce çocuk şenliği düzenlemiştik. Şimdide bir hıdrellez şenliği düzenledik mahalle olarak. Mahalle sakinleri bizlere eşlik etti. Ayrıca Can Tutuğ ve iki tane üniversite öğrencisi Hakkı ve Emre onlar bize destek oldular. Bundan sonra böyle güzel günlerde hep beraber mahalle olarak bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Sizleri de bekliyoruz" dedi.