Kırklareli’de hayvan hırsızlığı
Kırklareli Vize ilçesine bağlı Pazarlı köyünde 9 küçükbaş havan çalındı.13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:06
Kırklareli Vize ilçesine bağlı Pazarlı köyünde 9 küçükbaş havan çalındı.
Alınan bilgiye göre; İ.K isimli şahsa ait orman içinde bulunan ağıldan 9 adet kuzusunun siyah renk kapalı kasa kamyonettin çaldığını ve kamyonetin Vize Sergen köyü istikametine doğru kaçtığı görüldü. Daha sonra kamyoneti motosikleti ile takip etmeye başlayan İ.K isimli şahıs, şüpheli aracın sol ön lastiğin patlaması sonucu araçtan çıkan 2 kişi ormanlık alana doğru kaçarak izini kaybettirdi. Kamyonetin içinde kalan 9 kuzu sahibine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada M.K isimli şahısa ait olan araç kiralama şirketine kiraladığını tespit etti. Kaçan 2 şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor.
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