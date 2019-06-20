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Kırklareli’de gassallık kursu açıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde gassallık kursu açıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:12
Kırklareli’de gassallık kursu açıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde gassallık kursu açıldı.


Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü "Cenaze Hizmetleri Kursu" olarak açılan kurs 23 Temmuz’a kadar devam edecek. Kursa katılan kursiyerler, hastanın ölüme hazırlanmasından ölünün yıkanmasına kadar pek çok konuyu teorik ve pratik olarak öğrenecek. Kurs sonunda sertifikalarını almaya hak kazanan kursiyerler cenaze hizmetleri sektöründe işe girebilecek.


Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi, gelen talepler doğrultusunda bu yıl 6’ncı kez cenaze hizmetleri kursu açtı. Toplam 32 ders saati olarak verilecek kurs 23 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Usta öğreticiliğini Firdevs Keskin’in yaptığı kursa katılmak için 18 yaşını tamamlamış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor.



15 kadın kursiyer katıldı


Geçtiğimiz Pazartesi günü açılan kursa tamamı kadınlardan oluşan 15 kursiyer katıldı. Kursiyerler cansız manken üzerinde uygulamalı olarak eğitim görüyor. Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan "Cenaze Hizmetleri Kursu’nun" son bir yıl içinde gelen talepler doğrultusunda 6’ncı kez açıldığı öğrenilirken, kurslardan şimdiye kadar 88 kişi sertifika aldı. Halk Eğitimi Merkezi’nin Cenaze Hizmetleri kursunu bitirme sertifikasını alan kursiyerlerin özel cenaze hizmetleri şirketlerinde, belediyelerde ve kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışabileceği belirtildi. Tüm bunların yanı sıra özellikle cenaze hizmetine büyük ihtiyaç duyulan köylerde de bu iş yapılabilecek.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:12
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