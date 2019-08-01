0553 313 94 23

Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti

Kırklareli Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünde 36 yıl sonra tekrardan hortum yaşandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:38
Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti

Kırklareli Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünde 36 yıl sonra tekrardan hortum yaşandı. Hortum, birçok ağacı yerinden söktü.


Akşam saatlerinde başlayan dev hortum 5 dakikada ayçiçeği ve kavak ağaçlarını kökünden söktü.Yaşanan hortum sırasında büyük korku yaşadıklarını dile getiren 14 yaşındaki Yusuf Özel, "Olay anında ben ağabeyimle çatıda yıkılan kiremitleri diziyorduk. Dizdiğimiz deliğin altında balya vardı. Balyalar ıslanmasın diye o kiremitleri diziyorduk. Kiremitleri dizdikten sonra ağabeyim el arabasındaki gübreyi boşlatmaya gitmişti. O anda yağmur yağmaya başladı. Ağabeyim hemen el arabasını bırakıp ağıra koştu. Bende eve koştum. Eve vardığımda göz gözü görmüyordu. Her yer sis içerisindeydi. O anda evimizin arkasında bulunan kavağa yıldırım düştü. Çıkan gürültüden dolayı babama sarıldım. Annem ezan oku dedi. Ezan okuduktan sonra hortum bitmişti. Babamla etrafı geziyorduk. Evimizin arkasında bulunan kavağın erik ağacının ortadan ikiye bölüp, incir ağacının yamulduğunu gördük" dedi.



5 dakikada her yer yıkıldı


Olay anında çiftlikte hayvanlara baktığını söyleyen Nihat Özden Yalçın, "Çiftlikte hayvanlara bakıyordum. O anda buharlar geldi, fırtına koşarak ahırın içine girdim. Yağmur ve hortum bittikten sonra hayvanları karşılamak için dereye indim ve baktım her taraf yıkılmış. Kavaklar kökünden bölünmüş, ayçiçeği tarlaları da hasar görmüş" şeklinde konuştu.



36 yıl önce de aynı yerde yaşandı


36 yıl önce aynı olayın yaşandığını ifade eden Günay Karaduman, "1983 yılında çiftliğimizde hayvan otlatırken 14 yaşındaydım. 1983 yılında yaşanan dev hortum aynı yerde 36 yıl sonra tekrar yaşandı. Biz hortumun yaşandığını haber aldıktan sonra hortumun yaşandığı Celepyolu mevkine gittik. Her yer darmaduman ağaçların hepsi, ayçiçeği tarlalarının bir bölümü 36 yıl önceki gibi zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    1. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    2. Kaş’ta anız yangını
    3. Evleri yıkılan aile yetkililerden..
    4. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri..
    5. Osman Akça’da 125 kişi daha iş başı..
    6. Türk Telekom’da yeni CEO Ümit Önal oldu
    7. Filipinler'de El Kaide finansörü..
    8. Toroslar’da açık hava sinema günleri..
    9. YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri..
    10. İngiltere Merkez Bankası Başkanı..
    11. Somali Devlet Başkanı ABD..
    12. Adana'da çocuk kaçırma iddiası
    13. İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu..
    14. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola..
    15. Başkan Recep Bozkurt’tan İlbank Genel..
    16. Manisa’da bayram denetimi
    17. Altının kilogramı 251 bin 575 liraya..
    18. Bir general yaş haddi nedeniyle 1..
    19. Yemen hükümetinden Aden saldırısına..
    20. Alemdar, afet raporunu Ali İhsan..
    21. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Halen..
    22. YAŞ kararıyla 30 Ağustos 2019..
    23. Gemlik’te tatilcileri korkutan yangın
    24. Kocaeli’de bir gencin öldüğü kaza..
    25. İzmit Belediyesi vatandaşlar..
    26. Başkan Şayir, “Yakında müjdeleri peş..
    27. İlahiyatçı Emin Işık hayatını kaybetti
    28. YAŞ kararları açıklandı
    29. Başkan Semih Esen, ABB Başkanı..
    30. “Mahir Eller” iş adamlarına tanıtıldı
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'