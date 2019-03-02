Çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik icra edilen ‘Huzur Güven’ uygulaması gerçekleştirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik icra edilen ‘Huzur Güven’ uygulaması gerçekleştirildi. Düzenlenen uygulama sonucu hırsızlık, yağma ve çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişinin, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi.

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