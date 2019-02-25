Kırklareli’de bir ilçede daha okullar tatil Kıkrlareli’de yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy İlçesinden sonra Kofçaz İlçesinde de okullara 1 gün ara verildi.

Kıkrlareli’de yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy İlçesinden sonra Kofçaz İlçesinde de okullara 1 gün ara verildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Şubat 2019 pazartesi günü Kofçaz ve Demirköy ilçelerimizde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1(bir)gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir” denildi.

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