Kırklareli’de bin kök kenevir bitkisi imha edildi
Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Kuleli köyünde dere yatağında bulunan bin kök kenevir bitkisi imha edildi.20 Haziran 2019 Perşembe 10:13
Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Kuleli köyünde dere yatağında bulunan bin kök kenevir bitkisi imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Kuleli köyü Sarıçayırlar mevkiinde bulunan dere yatağında boyları 60-150 cm arasında olan ve kendiliğinden yetiştiği değerlendirilen bin kök kenevir bitkisi tespit edildi. Kenevir bitkileri, numune alınmasının ardından yakılarak imha edildi.
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