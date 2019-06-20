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Kırklareli’de bin kök kenevir bitkisi imha edildi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Kuleli köyünde dere yatağında bulunan bin kök kenevir bitkisi imha edildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:13
Kırklareli’de bin kök kenevir bitkisi imha edildi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Kuleli köyünde dere yatağında bulunan bin kök kenevir bitkisi imha edildi.


Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Kuleli köyü Sarıçayırlar mevkiinde bulunan dere yatağında boyları 60-150 cm arasında olan ve kendiliğinden yetiştiği değerlendirilen bin kök kenevir bitkisi tespit edildi. Kenevir bitkileri, numune alınmasının ardından yakılarak imha edildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:13
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