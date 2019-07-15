Kırklareli’de arilik çalışmaları devam ediyor Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri programı kapsamında arilik çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri programı kapsamında arilik çalışmaları devam ediyor.

Merkez İlçede bulunan Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıklarından ari olan büyükbaş hayvancılık işletmelerine 2019 yılı ilk 6 aylık dönem itibari ile 8.337 baş büyükbaş hayvana Sığır Tüberkülozu hastalığına ve 5.558 baş büyükbaş hayvana da Sığır Brusellozu hastalıklarına karşı sağlık taraması yapıldı.

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