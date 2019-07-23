Kırklareli’de 50 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli’de jandarma ekiplerince 50 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli’de jandarma ekiplerince 50 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Bulgar polisi tarafından darp edildikten sonra değerli eşyaları alınarak geri gönderildiklerini iddia etti.



Kırklareli’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda farklı uyruktaki 50 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin alınan ifadelerinde, sınırı geçtikten sonran Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip geri gönderildiklerini iddia etti.

Yakalanan kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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