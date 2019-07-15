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Kırklareli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kırklareli Valiliğince Kırklareli Şehitliği’nde bir anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:39
Kırklareli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kırklareli Valiliğince Kırklareli Şehitliği’nde bir anma töreni düzenlendi. Şehitler için dualar edilen anma töreninde, aileler duygusal anlar yaşadı.


KırklareliValiliği tarafından, 15 Temmuz Hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli Şehitliğinde 15 Temmuz Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. Programa Kırklareli Valisi Osman Bilin, kurum ve kuruluş müdürleri ve şehit aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim’in tilaveti okundu.


Kur’an-ı Kerim’in tilavetinin okunmasının ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin konuşma yaptı. Bilgin, "Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’niiçten yıkmaya çalışan hainlerin bize tuzağı kurduğu ve bu tuzağın 3. yıl dönümünde yapmış olduğumuz anmaetkinliğin de bir araya geldik. Bu hain darbe girişiminin yıl dönümünde tekrar diri olmanın birlik olmanın ve demokrasiye ve demokrasiye sahip çıkmanın ne olduğunu hep birlikte Hakkari’ sinden Kırklareli’ ne, Artvin’in den Muğla’sına kadar her noktada gösterecektir. Ancak ben özellikleşöyle bir soru işareti kafanızda bırakmak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1938’de normal yolla ölmedi diyorum.Bunu açık ve net söylüyorum ve 2016’ yılında daTürkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı İzmir’ den kalkan helikopterle birlikte Marmaris’te Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içerisine girmiş hainlere devleti yok etmek için girişimde bulundular.Aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı akıbet bugün devletimizin Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımıza yaşatılmak istendi. Bunu açık ve net söylüyorum. Sonuna kadar en son fert kalana kadar mücadele vereceğimizi bilmenizi ve hepinizin de bu duygu ve düşüncelerde olduğunu belirtmek istiyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.


Anma töreni sonrası şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.


Şehitlik programının ardından Kırklareli Hızırbey camisinde mevlit okutuldu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:39
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