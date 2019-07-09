Kırklareli’de 12 göçmen yakalandı

Kırklareli Babaeski Karamesutlu köyü mevkinde 12 göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre Babaeski-Karamesutlu Köyü mülki sınırlarında bulunan otoyol gişeler mevkisinde icra edilen Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi faaliyeti esnasında, kontrol noktasına yaklaşık olarak 1 kilometre mesafede bulunan bir kamyonetin park halinde beklediği görüldü. Yapılan kontrolde, 9 Suriye (4 yetişkin erkek, 4 yetişkin kadın, 1 erkek bebek), 3 Afganistan (1 yetişkin kadın, 2 erkek çocuk) uyruklu olmak üzere toplam 12 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu, araç sürücüsünün aracı bırakarak kaçtığı tespit edildi. Yapılan araştırma neticesinde aracın kiralık olduğu, aracı kiralayan kişinin K.K. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Yabancı uyruklu şahıslarla yapılan mülakatta, Suriye uyrukluların 4 yıl önce sığınmacı olarak ülkemize giriş yaptıkları, Afganistan uyruklu şahısların ise 40 gün önce Van ili üzerinden yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptıkları, İstanbul ilinden söz konusu araca binerek Edirne ilinden sınırı geçmek üzere yola çıktıklarını söylediği öğrenildi.

Yakalanan 12 yabancı uyruklu şahıs Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalara devam ediyor.