Kırklareli’de 11 göçmen yakalandı Kırklareli Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Kırklareli Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre;Kırklareli Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyü yakınlarında icra edilen görev sırasında bir kamyonette 11 göçmen yakalandı. Yakalanan Pakistan uyruklu göçmenlerişlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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