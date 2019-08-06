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Kırklareli’de 11 göçmen yakalandı

Kırklareli Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

06 Ağustos 2019 Salı 09:01
Kırklareli’de 11 göçmen yakalandı

Kırklareli Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre;Kırklareli Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyü yakınlarında icra edilen görev sırasında bir kamyonette 11 göçmen yakalandı. Yakalanan Pakistan uyruklu göçmenlerişlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:01
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