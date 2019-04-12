Kırklareli’de 10 Afgan göçmen yakalandı
Kırklareli’nin Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı köyünde 10 kaçak göçmen yakalandı.12 Nisan 2019 Cuma 14:38
Kırklareli’nin Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı köyünde 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Bulgar polislerinin para ve değerli eşyalarını alıp darp ederek Türkiye’ye geri gönderdiklerini ileri sürdüler.
Alınan bilgiye göre, 1,5 yıl önce Van üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 10 Afgan göçmen, İstanbul’da çeşitli işlerde çalıştıktan sonra Avrupa ülkelerine gitmek üzere bir araçla yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçti. Ormanlık alanda kendilerini yakalayan Bulgar polislerince para ve değerli eşyalarının alınıp darp edildiklerini iddia eden göçmenler, Türkiye’ye geri gönderildi. Kırklareli’nin Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı köyü mevkiinde güvenlik güçlerinin yakaladığı kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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