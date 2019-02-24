Kırklareli’de 1 ilçede okullara kar engeli Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Demirköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle Demirköy ilçe genelinde 25 Şubat 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile olan kamu personeli bir gün idari izinlidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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