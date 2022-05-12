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Biyografi Kırklareli yeni valisi Birol Ekici kimdir? Vali Birol Ekici nereli hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Kırklareli yeni valisi Birol Ekici kimdir? Vali Birol Ekici nereli hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Şırnak Valiliği'ne atanırken, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli Valiliği'ne atandı. Birol Ekici’nin Kırklareli Valisi olmasından sonra Birol Ekici kimdir? Birol Ekici nereli? Birol Ekici kaç yaşında? Birol Ekici hangi görevlerde bulundu? soruları bir hayli merak edilmekte. İşte Kırklareli Valisi Birol Ekici’nin hayatı, biyografisi:

Yeniakit Publisher
2022-05-12 09:02:00 - 2022-05-12 09:03:29
Kırklareli yeni valisi Birol Ekici kimdir? Vali Birol Ekici nereli hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete’’de yayımlandı. Resmi Gazete atama kararına göre, Osman Bilgin’in Şırnak Valiliğine atanmasından boşalan, Kırklareli Valiliğine Birol Ekici getirildi. Peki Birol Ekici kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Kırklareli Valisi Birol Ekici’nin hayatı:

Birol Ekici kimdir?

Birol Ekici, 1969 yılında Antalya'da doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Kamu görevine Sayıştay’da denetçi yardımcısı olarak başladı. Daha sonra çeşitli ilçelerde kaymakamlık, İçişleri Bakanlığında personel şube müdürlüğü, mülkiye başmüfettişliği; Başbakanlıkta idareyi geliştirme başkanlığı, Antalya İl Özel İdaresinde genel sekreterlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında strateji geliştirme başkanlığı, bakanlık müşavirliği, müsteşar yardımcılığı; Antalya Büyükşehir Belediyesinde genel sekreterlik görevlerinde bulundu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici

Birol Ekici, 12 Mayıs 2022 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırklareli Valisi olarak atandı. Birol Ekici, İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

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