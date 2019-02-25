Kırklareli yarın okullar tatil mi | Kırklareli valiliği açıklaması 26 Şubat Salı günü okullar tatil mi

Kırklareli'nde yarın 26 Şubat Salı günü kar tatili olacak mı? Kırklareli Valiliği son dakika yarın okullar tatil edildi mi sorusuna cevap verdi mi? Tekirdağ’da okulların tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 26 Şubat’ta kar tatili olan iller arasında Tekirdağ’ın yer alıp almadığı merak ediliyor. Kar yağışı Trakya Bölgesinde etkisini sürdürürken, Kırklareli valiliği okullar tatil mi sorusuna bir açıklama yaptı mı? İşte ayrıntılar...

Kırklareli'nde yarın 26 Şubat Salı günü kar tatili olacak mı?

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu Kırklareli'nde, kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde, kar yağışı iki gündür zaman zaman tipi şeklinde devam ediyor.

Kar kalınlığı Demirköy'de 35, Kofçaz'da 20, Bulgaristan'a ulaşım sağlanan Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 15 santimetre olarak ölçüldü. Bölgede kar yağışı ve tipi nedeniyle ise birçok araç yolda kaldı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Demirköy ile Kofçaz ilçelerine bağlı 27 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Kırklareli’nde, kar yağışının akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Trakya'da kar yağışı iki gündür etkili oluyor ve birçok ilde ulaşım kar yüzünden aksadı. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde valilik açıklamaları bekleniyor.

Kırklareli'nde yarın okullar tatil edildi mi?

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu Kırklareli'nde, kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kırklareli'nde bugün okullar tatil edilmişti. Vatandaşlar yarın da okullar tatil mi sorusunun yanıtını bekliyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kırklareli yarın 26 şubat salı kar tatili olup olmayacağının duyurulmasının ardından açıklama habermizde yer alacak.

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