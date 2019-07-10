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Kırklareli Valisi Bilgin’in Lüleburgaz temasları

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz’da açılış ve incelemelerde bulundu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:39
Kırklareli Valisi Bilgin’in Lüleburgaz temasları

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz’da açılış ve incelemelerde bulundu.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ilk olarak bir firmanın ek üretim tesislerinin açılışına katıldı. Vali Bilgin’e Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, LTSO Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Cebelli, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in daha sonraki durağı Lüleburgaz’da yapımı devam eden 8 derslikli anaokulu oldu. Vali Bilgin, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, İl Milli Eğitim Müdürü Cahit Akın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin’le beraber inşaatı devam eden anaokulunda incelemelerde bulundu.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz’da son olarak il genelinde görev yapan mahalle ve köy muhtarları ile toplantı gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:39
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