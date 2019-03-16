Kırklareli Üniversitesi Rektörü’nden Yeni Zelanda açıklaması Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Bülent Şengörür, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan terör saldırısını kınadı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, yaptığı açıklamada terörün dili, dini ve ırkı olmadığını ifade etti. Yapılanterör saldırılarını kınadığını söyleyen Şengörür "Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında iki camiye ve camilerde ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan hain terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

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