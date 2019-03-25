Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasından KDV ve ÖTV açıklaması

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, KDV ve ÖTV indirimlerinin uzatılmasının piyasalarda olumlu karşılandığını söyledi.

Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Resmi Gazete’de yayımlandı. KVD ve ÖTV indirimlerinde sürenin uzatılmasının çok yerinde bir karar olduğunu belirten Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, "Tüm sektörlerde KDV ve ÖTV indiriminin devamı ekonominin canlanmasını sağlayacak yerinde bir karardır. Bu konuda zaten üyelerimizin de talepleri vardı. İndirimlerin, enflasyonda düşüş eğiliminin hızlanmasına, istihdamın artmasına ve ekonomik büyümeye olumlu katkısı olacağına inanıyoruz" dedi.

Konut satışlarında KDV oranının 31 Aralık 2019’a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacağını hatırlatan Ilık, "Tapu harçlarında daha önce yüzde 4’ten 3’e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek mobilya sektöründeki KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanması ise 30 Haziran’a kadar sürecek. Beyaz eşyada ÖTV’nin sıfırlanması uygulaması da aynı tarihe kadar devam edecek. 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV’de yapılan 15’er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran’a kadar sürecek. Römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması kararı 30 Haziran’a kadar uzatıldı. Vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan otomobillerde ÖTV oranının yüzde 45’ten yüzde 30’a, fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50’den yüzde 35’e düşürülmesi uygulaması da 30 Haziran’a kadar devam edecek. Motor Silindir Hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV sıfırlanmıştı. Bu uygulama da 30 Haziran’a kadar sürecek. Karar, 1 Nisan 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek” dedi.

"İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü hareketlenecek"

İndirim sürelerinin uzatılmasının kamuoyunda olumlu karşılık bulduğunu, ekonominin büyümesinde lokomotif görevi yapan inşaat sektöründeki yavaşlamanın tüm sektörlere yansıdığını anlatan Başkan Ilık, "Tapu harçlarında ve konutta KDV indiriminin yıl sonuna kadar devam etmesinin sancılı günler yaşayan inşaat ve gayrimenkul sektörünün ivme kazanmasını sağlayacaktır" ifade etti.