0553 313 94 23

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasından KDV ve ÖTV açıklaması

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, KDV ve ÖTV indirimlerinin uzatılmasının piyasalarda olumlu karşılandığını söyledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:19
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasından KDV ve ÖTV açıklaması

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, KDV ve ÖTV indirimlerinin uzatılmasının piyasalarda olumlu karşılandığını söyledi.


Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Resmi Gazete’de yayımlandı. KVD ve ÖTV indirimlerinde sürenin uzatılmasının çok yerinde bir karar olduğunu belirten Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, "Tüm sektörlerde KDV ve ÖTV indiriminin devamı ekonominin canlanmasını sağlayacak yerinde bir karardır. Bu konuda zaten üyelerimizin de talepleri vardı. İndirimlerin, enflasyonda düşüş eğiliminin hızlanmasına, istihdamın artmasına ve ekonomik büyümeye olumlu katkısı olacağına inanıyoruz" dedi.


Konut satışlarında KDV oranının 31 Aralık 2019’a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacağını hatırlatan Ilık, "Tapu harçlarında daha önce yüzde 4’ten 3’e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek mobilya sektöründeki KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanması ise 30 Haziran’a kadar sürecek. Beyaz eşyada ÖTV’nin sıfırlanması uygulaması da aynı tarihe kadar devam edecek. 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV’de yapılan 15’er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran’a kadar sürecek. Römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması kararı 30 Haziran’a kadar uzatıldı. Vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan otomobillerde ÖTV oranının yüzde 45’ten yüzde 30’a, fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50’den yüzde 35’e düşürülmesi uygulaması da 30 Haziran’a kadar devam edecek. Motor Silindir Hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV sıfırlanmıştı. Bu uygulama da 30 Haziran’a kadar sürecek. Karar, 1 Nisan 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek” dedi.



"İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü hareketlenecek"


İndirim sürelerinin uzatılmasının kamuoyunda olumlu karşılık bulduğunu, ekonominin büyümesinde lokomotif görevi yapan inşaat sektöründeki yavaşlamanın tüm sektörlere yansıdığını anlatan Başkan Ilık, "Tapu harçlarında ve konutta KDV indiriminin yıl sonuna kadar devam etmesinin sancılı günler yaşayan inşaat ve gayrimenkul sektörünün ivme kazanmasını sağlayacaktır" ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:19
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan Muş'ta konuşuyor... - CANLI
    1. Erdoğan Muş'ta konuşuyor... - CANLI
    2. Bismil’deki öğrencilerden yaşlılara..
    3. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin..
    4. Uyuşturucu şüphelileri serbest
    5. AK Parti’li Kayatürk’ün seçim çalışması
    6. Bir kişiyi bıçakla yaralayan gence..
    7. Spor Toto Türkiye Badminton..
    8. Kaymakam Eroğlu’ndan yaralı askerlere..
    9. Kağıthane’de spor salonunda yangın..
    10. Tarihi binada 38 yıl sonra ders zili..
    11. Antalya’da torbacı operasyonu: 16..
    12. Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı son..
    13. Milli Takım’da Emre Belözoğlu şoku
    14. Ankapark'ı ziyaret eden Melih Gökçek,..
    15. Kitap Fuarı için öğrencilere kumbara..
    16. Ekinci’den anket açıklaması
    17. Serbest piyasada altın fiyatları
    18. Gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır..
    19. Deprem simülasyon tırı Kilis’te
    20. Bayrampaşa’da kıyafetler geri dönüşüm..
    21. Venezuela, S-300 füzesi denedi
    22. Milli Takım'da Emre Belözoğlu şoku!
    23. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin..
    24. İstanbul’dan Yüksekova’ya kitap desteği
    25. A Milli Takım’da kaptan Emre Belözoğlu..
    26. Üniversiteli gençler down sendromlu..
    27. ‘Robocon 2019’un şampiyonu: Bayrampaşa..
    28. 13 yıl sahte kimlikle yaşamıştı
    29. İzmitli avukat, nişanlısını görmeye..
    30. Altınordu Belediye personeline yangın..
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler