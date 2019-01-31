Kırklareli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu
Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı31 Ocak 2019 Perşembe 13:14
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kişileri tespit etti.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli ve İstanbul'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından jandarma komutanlığına götürüldü.
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