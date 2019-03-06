Kırklareli İl Özel İdaresinin 2018 yılı faaliyet raporu İl Genel Meclisinde kabul edildi

Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Mart ayı toplantısında İl Özel İdaresi’nin 2018 yılı faaliyet raporu görüşülerek kabul edildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Safet Üresin başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu’nun da katıldığı toplantıda kurumun bütçe hedefleri, stratejik plan ve iş programı kapsamında 2018 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren raporla ilgili bilgi verdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, "Kırklareli İl Özel İdaresinin misyonu, ilimize yönelik ihtiyaçların karşılanabilmesi için sorumluluğu yasalarla idaremize verilen alanlarda, önceliği köylerimizin imar, yol, su, kanalizasyon, park ve bahçe yapımına vermek üzere kurum kaynaklarını; eğitim, sağlık, tarım, sosyal yardım, spor, kültür, çevre ve turizm sektörlerine tahsis etmektir. Misyonumuzun temelini oluşturacak bu ana değerlerin ve yasayla sorumluluk alanımıza dahil edilen/edilecek diğer hizmetlerin nihai amacı bu bölgelerde yaşanan sorunları önemli ölçüde çözüme kavuşturarak, halkın huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. 2018 yılı içinde tamamlanan restorasyon projelerinden de ana hatlarıyla bahsetmek istiyorum. Eski Vali Faik Üstün İlköğretim Okulu ve Defterdar Evi Projelerinin restorasyon süreci tamamlanmış, kiraya verilmesi için çalışmalara başlanılmıştır. 2019 yılında da kiralama süreci tamamlanmıştır. Yayla Mahallesi’ndeki Taşınmaz Kültür Varlığı Binamızın röleve projesi onaylanmış olup, restorasyon ve restitüsyon projesi tamamlanarak, yapım süreci başlamıştır. Köylerimizin yol-bakım-onarım çalışmaları kış mevsimlerinde kapanan köy yollarını açma çalışmaları, merkez ve ilçe köylerimizde yeterli ve sağlıklı içme suyu tesislerinin bakım, onarım, yenileme çalışmaları, yapıların imar kanununa ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak planlı ve ruhsatlı yapılanması 2018 yılında da devam etmiştir. Tüm bunların yanında İl Özel İdaresi olarak bütçe imkanları doğrultusunda ilimizin eğitim, turizm, kültür, tarım alanlarında gerekli destekler sağlanmıştır. Son olarak 2018-2022 Stratejik Plan doğrultusunda hazırlanan performans hedeflerine göre, planın 2018 yılını kapsayan bir yıllık döneminde yapılan çalışmalar tamamlanmıştır. 2018 yılında yapılan çalışmaların bir özeti niteliğindeki Faaliyet Raporu kitap halinde basılarak siz meclis üyelerimize birer adet dağıtımı yapılmıştır. Faaliyetlerin gerçekleşmesinde, başta Valimize, Vali Yardımcılarımıza, desteklerini esirgemeyen siz değerli meclis üyelerimize, raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor, esenlikler diliyorum" dedi.

Toplantı İl Genel Meclisi Mart Ayı gündem maddelerinin görüşülmesi ile son buldu.