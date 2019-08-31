Kırklareli Hamidiye evleri ne zaman teslim edilecek? TOKİ Hamidiye 535 konutları anahtar teslim tarihi TOKİ Kırklareli hamidiye 535 konut projesinin teslim tarihi merak ediliyor. TOKİ Kırklareli hamidiye 535 konutta hak sahibi olan vatandaşlar Kırklareli Hamidiye evlerine başlandı mı? Kırklareli Hamidiye evleri ne zaman teslim edilecek? Kırklareli Hamidiye konutlarının teslim tarihini araştırmakta.

TOKİ Kırklareli hamidiye 535 konut projesinin teslim tarihi merak ediliyor. TOKİ Kırklareli hamidiye 535 konutta hak sahibi olan vatandaşlar Kırklareli Hamidiye evlerine başlandı mı? Kırklareli Hamidiye konutlarının teslim tarihini araştırmakta. TOKİ’den Kırklareli Hamidiye konutlarının teslimine ilişkin yapılan açıklamada, “Kırklareli İli Merkez İlçesi Hamidiye Mahallesi 535 Adet Konut projemiz %74 inşaat aşamasında olup, çalışmaları devam etmektedir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde teslim işlemlerine başlanacaktır. Gelişmeleri web sayfamızdan takip edebilirsiniz.” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.