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Kırklar Kilisesi başpapazı Akyüz’ün acı günü

Mardin’de bulunan bin 600 yıllık Kırıklar Kilisesi’nin başpapazı Gabriyel Akyüz’ün babası Lahdo Akyüz vefat etti.

21 Haziran 2019 Cuma 14:36
Kırklar Kilisesi başpapazı Akyüz’ün acı günü

Mardin’de bulunan bin 600 yıllık Kırıklar Kilisesi’nin başpapazı Gabriyel Akyüz’ün babası Lahdo Akyüz vefat etti. Lahdo Akyüz, doğup büyüdüğü ve yaşadığı Midyat ilçesine bağlı Baksiyan köyünde toprağa verilecek.


Kırıklar Kilisesi’nin başpapazı Gabriyel Akyüz’ün 86 yaşındaki babası Lohya Akyüz vefat etti. Mardin Valisi Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Emniyet MüdürüHasan Onar,İl Müftüsü İsmail Çiçek, Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik ve Onur Kurulu Başkanı Adnan Avuka ile Mardin Kanaat Önderleri Platformu Başkanı Şakir Öngüç, Başpapaz Gabriel Akyüz’e başsağlığı ziyaretinde bulundu. Akyüz, büyük üzüntü içinde olduğunu ifade ederek, “Babam yörede yaptığı iyiliklerle ve insani ilişkileriyle sevilen bir sima idi. İki yıldan beri bende kalıyordu. Taziyemize gelen başta Müslüman dostlarımız olmak üzere cemaat üyelerimize teşekkür ederim. Taziyelerimiz ortak değer etrafında kenetlenmemize vesile oluyor. Tıpkı sevinçli günlerimiz gibi. Acımızı paylaşanlara minnettarım” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:36
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