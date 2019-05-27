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Kırkalılar iftarda bir araya geldi

Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, düzenlenen iftarda bir araya geldi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:25
Kırkalılar iftarda bir araya geldi

Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, düzenlenen iftarda bir araya geldi.


Öğretmen Evi’nde düzenlenen iftar programına, Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Özer Ülker’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aydın Ünlüce, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Başkan Yardımcısı Mesut Atlı, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, Maden-iş Sendikası Kırka Etibor Şubesi Başkanı Yılmaz Ayrancı ve Yönetim Kurulu ve Kırka Mahalle Muhtarı Faik Büyükkaraca katıldı.


İftarda konuşan Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Özer Ülker, katılımları için konuklara teşekkür ederek, “Bu tür organizasyonlar, geçmişte birçok güzelliği beraber yaşayan hemşerilerin, şehir hayatının zorluklarından dolayı zoraki olarak birbirleriyle kaybolan ilişkilerinin yeniden güzel ve sağlam bir temel oluşturabilmesi için çok yararlı bir ortam oluşturmaktadır. Derneğimiz, buy organizasyonlar ile kardeşlerimiz arasında muhabbeti arttırabilmek, dostlukları pekiştirmek, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, ihtiyaç görüldüğü durumlarda kardeşlerimize destek vermeye çalışmaktır. Çünkü bizim kültürümüzde dostluk var, kardeşlik var, birliktelik var, dayanışma var. Değerli üyeler, bu bir bayrak yarışıdır. Her birimiz aldığımız bayrağı bir adım daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde elimizden gelen çabayı gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. Değerli misafirler, Kırkalar Derneği olarak iftar programımızı her yıl Ramazan ayının 3. haftası cumartesi günü yaparak geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu güzel geceyi bizlere sunan, derneğimizin yönetim kurulu üyelerine, maddi manevi her türlü katkı sağlayan üyelerimize sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bundan sonraki organizasyonlarda daha geniş katılımlarla birlikte olmak arzusuyla sizlere teşekkür eder, saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.


Öte yandan iftar programında düzenlenen Karagöz-Hacivat oyunu ile de çocuklar gönüllerince eğlendi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:25
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