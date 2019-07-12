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Kırkağaç Ziraat Odasından üyelerine güneş enerjisi semineri

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Ziraat Odası tarafından üyelerine yönelik güneş enerjisiyle elektrik üretimi konusunda seminer düzenlenecek.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:09
Kırkağaç Ziraat Odasından üyelerine güneş enerjisi semineri

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Ziraat Odası tarafından üyelerine yönelik güneş enerjisiyle elektrik üretimi konusunda seminer düzenlenecek.


Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, ilçedeki üreticileri güneş enerjisiyle elektrik üretimi konusunda düzenlenecek seminere davet etti. Özellikle tarımsal sulamada büyük öneme sahip olan elektriğin güneş enerjisiyle temin edilmesinin önünü açacak seminerle ilgili açıklama yapan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Çiftçilerimizin tarımsal sulama elektriğinde karşı karşıya kaldıkları yüksek elektrik faturaları ve ödemek zorunda kaldıkları trafo kaçak enerji bedelleri ile özellikle yaz aylarında sıcak havalarda tarımsal sulamanın yoğun olduğu saatlerde maruz kaldıkları elektrik voltajlarının düşük olması sorunlarını sona erdirecek. Ayrıca çiftçilerimize yaptıkları yatırıma birkaç yılda amorti ederek sonraki yıllarda bedava elektrik kullandıracak bir sistem olan güneş enerjisi ile elektrik üretme konulu bir seminer düzenliyoruz. Tüm çiftçilerimizi seminerimize davet ediyorum. İnşallah bu seminer ilçemizde büyük değişimlerin ilk adımı olacak ve Kırkağaç tarımına ve çiftçilerine büyük ölçüde ekonomik katkı sağlayacak" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:09
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