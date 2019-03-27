Kırkağaç doğalgaza kavuşuyor

Manisa il genelinde doğalgaz çalışmalarına hız veren Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Kırkağaç ilçesini doğalgaz konforuna kavuşturacak.

Manisa ilinde doğalgaz dağıtım faaliyetlerini yürüten Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin çalışmalarına hız kazandırdı. Özellikle ilçelerde çalışmalarını yürüten firma Akhisar, Turgutlu, Gördes, Gölmarmara, Salihli, Ahmetli, Kula Alaşehir, Saruhanlı ilçelerinden oluşan dağıtım lisansına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından alınan kurul kararı ile Kırkağaç ilçesini de dahil etti.

Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş Manisa Müdürü İbrahim Başaran konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kırkağaç İlçesi içinde en kısa sürede yatırımlara başlanması ve 2019 yılı içerisinde gaz arzı sağlanmasına yönelik planlama yapıldı. Ekonomik ve çevreci yakıt olan doğalgazın Kırkağaç ilçesi için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.