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Kırka ve Tozman yolu turizme kazandırılıyor

Bilecik’in Yenipazar ve İnhisar ilçesinde bulunan tarihi Kırka ve Tozman yolunun turizme kazandırılması çalışmaları devam ediyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:57
Kırka ve Tozman yolu turizme kazandırılıyor

Bilecik’in Yenipazar ve İnhisar ilçesinde bulunan tarihi Kırka ve Tozman yolunun turizme kazandırılması çalışmaları devam ediyor.


Vali Bilal Şentürk, doğal güzelliklere sahip Yenipazar ile İnhisar ilçelerinde, geçmiş yıllarda kullanılan 16 kilometrelik ’’Kırka Yolu’’ ile ’’Tozman Yolu’’nun bulunduğu ve tarihi rotalarının belirlendiği güzergahta Kaymakam Yavuz Kartal, Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyeleri Nurfeddin Kahraman ve Refik Arıkan ile kırsal kalkınma uzmanı İsmail Şahinbaş ile birlikte dağlık arazide yaklaşık 4 kilometre yürüyüş yaparak incelemede bulundu.


“Bilecik 4 bölgede toprağı olan bir vilayet”


Burada bir açıklama yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik’in 4 bölgede toprağı olan bir vilayet olduğunu ifade ederek, “Yöre insanın geçmişte kullandığı güzergahları gezdik. Gerek bitki örtüsü gerekse coğrafi şekiller açısından bir taraftan Köroğlu Dağları bir taraftan Sakarya Havzasındaki bitki çeşitliliğinin bu bölgede ne derece yoğunlaşmış olduğunu gördük. Bilecik 4 bölgede toprağı olan bir vilayet. Hakikaten doğal güzellikleriyle de özellikle görülmeye değer. Biz bugün bir kısmını tattık. Bundan sonraki süreçte de ilimizin farklı noktalarındaki bu doğal yürüyüş parkurlarının bitki örtülerinin doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak ve bunu hem turizme katmak hem de değer olarak bölge insanın da farkındalığını geliştirerek artırmak için çalışmalar yürüteceğiz. İstanbul’a 3 saat mesafede keza Ankara’ya aynı mesafede. 26 milyon nüfuslu bir coğrafyada özellikle görülmeye değer doğayla iç içe olmak isteyenler açısından harika güzergahlarımız var. Bunları zaman içerisinde turizme kazandıracağız” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:57
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