Kırka mahallesinde yağmur ve şükür duası yapıldı Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Kırka mahalle muhtarlığı öncülüğünde Kırka’daki çiftçiler tarafından organize edilen yağmur ve şükür duasına; Seyitgazi Belediyesi tarafından da destek verildi. Kırka kapalı pazar yerinde gerçekleşen yağmur ve şükür duasına, Seyitgazi Kaymakamı Murat Demirbilek, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, Seyitgazi’ye bağlı Mahalle Muhtarları, civar mahalle ve Kırka halkı katıldılar.

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