Kırka kapalı pazar yeri esnafı da vatandaşı da menmnun etti

Seyitgazi Belediyesi tarafından Kırka mahallesinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan kapalı pazar yerinden vatandaşlar da ve pazarcı esnafı da oldukça memnun.

Kırka Pazarını ziyaret ederek vatandaşlar ve pazarcı esnafı ile sohbet eden Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın’a ilgi yoğun olurken vatandaşlar ve pazarcı esnafı yeni pazar yeri için teşekkür ettiler. Kırka’daki pazar yerinin Kent merkezi dahil örnek olduğunu belirten pazarcı esnafı, "Diğer pazarcı arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Kırka gerçekten güzel bir pazar yerine kavuştu. Bizler memnunuz. Vatandaşlarımızda gördüğünüz gibi çok memnun, rahatça pazarını yapıyorlar. Başkanımıza Seyitgazi Belediyemize pazarcılar olarak teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

İlçeye ve mahallelere yeni pazar yerleri kazandırmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kalın, "Kırka’da 2 bin metrekare kapalı Bin 500 metrekare otopark alanı olan, pazarcılarımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek sosyal alanların olduğu, yaz kış hizmet verecek olan pazar yerimizde hemşehrilerimizin ve pazarcı esnafımızın memnuniyetlerini dile getirmesi bizleri de mutlu kılıyor. Hem pazarcı esnafımız hem de halkımız için son derece temiz, modern, hijyen ve güzel bir alışveriş yeri oldu. Tekrar Kırka’mıza bölgemiz hayırlı olsun" dedi.