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Seçim 2019 Sayfası

Kırın Mahallesinin ana su şebekesi kırıldı

Hakkari Kıran Mahallesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana su şebekesinin karıldı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 12:07
Kırın Mahallesinin ana su şebekesi kırıldı

Hakkari Kıran Mahallesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana su şebekesinin karıldı.


Son günlerde meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle hasar gören içme suyu şebekeleri belediye ekiplerini zor durumda bıraktı.Kentin birçok noktasında yerinden çıkan ve kırılan ana su şebeke hatları için belediye ekipleri mesai gözetmek sizin çalışma başlattı.Yaklaşık bir aydır hasar gören içme suyu şebekeleri ile mücadele eden belediye ekipleri, Kıran Mahallesinde bulunan ve kırıldığı belirtilen içme suyu şebekesinin onarılması için başlatılan çalışmaların aralıksız olarak devam ediyor.


Ekiplerin başında buluna Belediye Başkan Vekili Erhan Okay, coğrafi yapısı nedeniyle birçok mahalde toprak kayması meydana geldiğini ve altyapını büyük ölçüde zarar gördüğünü belirtti. Vatandaşların mağdur olmaması için hasar gören içme suyu şebekelerine yönelik başlattıkların çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirten Başkan Okay, yağışların her defasında içme suyu şebekelerine zarar verdiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 12:07
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