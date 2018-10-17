Kırım’daki okul saldırısını kim yaptı?

Kırım'da bir okulda meydana gelen patlamada 18 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını duyruldu. Silahlı saldırganın intihar ettiği açıklandı. Terör saldırısının ardından Kırım’da 3 günlük yas ilan edildi. Peki Kırım’daki saldırıyı kim yaptı? Kırım’daki okul saldırısını hangi örgüt üstlendi?

Kırım’ın Kerç kentinde bir teknik okulda meydana gelen patlama nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı belirtildi. Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, olayı ‘terör saldırısı’ olarak değerlendirdiklerini ve bu çerçevede soruşturma açtıklarını söyledi.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko da ölü sayısının 13, yaralı sayısının 50'ye çıktığını duyurmuştu. Kırım Başbakanı Sergey Aksenov, olayda ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini söyledi. Russia Today'e (RT) konuşan okul yakınlarındaki iki görgü tanığı, patlama sırasında silah seslerinin duyulduğunu, binanın etrafında koşuşan maskeli ve silahlı adamların öğrencileri öldürdüğünü söyledi.

Saldırıyı kim yaptı?

Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, bir açıklama yaptı, "IŞiD´in kolunun Kerç´e uzanabilecek güçte olduğunu düşünmüyorum. Bu daha çok Ukrayna´nın izine benziyor. Bu resmi yapılarda olabilir, Rusya´ya nefretiyle herşeyi yapmaya hazır milliyetçiler de olabilir" dedi.