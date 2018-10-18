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Kırım'da okula saldırı: 19 kişi öldü

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da bir yüksekokula saldırı düzenlendi.

18 Ekim 2018 Perşembe 08:28
Kırım'da okula saldırı: 19 kişi öldü

Saldırıyı, Kırım'ın Kerç şehrinden Vladislav Roslyakov adlı 22 yaşındaki öğrencinin gerçekleştirdiğini aktaran Kırım Başbakanı Sergey Aksenov, "Okulun 4. sınıftan öğrencisiydi. Saldırgan kendini vurdu. Katilin cesedi ikinci kattaki kütüphanede bulundu. Saldırgan tek başına hareket etti" dedi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun silah saldırısı sebebiyle öldüğü ifade edildi.

Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) Başkan Yardımcısı Sergey Melikov, olayda el yapımı bir patlayıcının kullanıldığını söyledi. Kerç güvenlik güçleri arasından bir kaynak, patlamanın kantinde meydana geldiğini, ilk ihtimal olarak gaz patlamasının değerlendirildiğini bildirmişti. Patlamadan kaynaklı enkazın temizlenmesi için olay yerine 200’den fazla asker ve 10 teçhizatlı araç gönderildi. Saldırının ardından Kırım'da üç günlük yas ilan edildi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin gerçekleştireceği görüşme iptal edildi.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 08:28
  1. Kırım
  2. saldırı

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