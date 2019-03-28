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Kırım’da gözaltına alınan 20 kişiden 9’u tutuklandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından Kırım’da evlere yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 20 kişiden 9’u tutuklandı.

28 Mart 2019 Perşembe 14:31
Kırım’da gözaltına alınan 20 kişiden 9’u tutuklandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından Kırım’da evlere yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 20 kişiden 9’u tutuklandı.


Kırım’da Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Kırım Tatarlarına ait evlere yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar daha sonra uluslararası faaliyet yürüten Hizb ut-Tahrir örgütüne üye olmakla suçlandı. Rusya’da yasaklı olan örgüte yardım ve örgüt adına faaliyet yürütme suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan 20 kişiden 9’u kuvvetli suç şüphesi gerekçe gösterilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 11 şüpheli ise delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakıldı.


Rusya Federal Güvenlik Servisi ise yaptığı yazılı açıklamada operasyonların Hizb ut-Tahrir örgütü odaklı gerçekleştiğini, şüphelilerin evlerine yapılan operasyonlarda örgüte ait belge ve propaganda araçlarının ele geçirildiğini ifade etti.


Öte yandan, Rusya’nın Kırım’daki operasyonlarına ilişkin Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, “Rusya Federasyonu, Kırım Tatarlarının özel mülklerindeki keyfi aramalarını durdurmalı; ifade özgürlüğü, barışçıl toplanma, inanç ve din özgürlüğü haklarına saygı göstermelidir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:31
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