Kırım'da bir okulda patlama! 10 ölü, 50 yaralı
Kırım’ın Kerç kentinde bir teknik okulda meydana gelen gaz patlaması nedeniyle 10 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.17 Ekim 2018 Çarşamba 12:58
Kırım’ın Kerç kentinde bir teknik okulda meydana gelen patlama nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 50 kişinin yaralandığı belirtildi.
Olay yerine ambulanslar ve kurtarma ekipleri gönderildi.
Görgü tanıkları patlamanın okulun kantinindeki gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini kaydetti.
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