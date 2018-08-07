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Kırım Tatarları cami yapacak arazi arıyor

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz, Lviv Valiliği’nin bölgede ihtiyaç olan cami inşaatı için arazi bulma konusunda üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

07 Ağustos 2018 Salı 08:42
Kırım Tatarları cami yapacak arazi arıyor

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz, Ukrayna'daki Lviv Valiliği’nin cami ve konutlar inşa edilmesi için şehirde yaşayan Kırım Tatarlarına uygun arazinin tahsis edilmesi meselesi üzerinde çalıştığını anlattı.

QHA’ya muhabirine Lviv şehrine gerçekleştirdiği ziyareti anlatan Ahtem Çiygöz, dün ziyaret kapsamında şehirde yaşayan Kırım Tatarlarıyla görüşme yapıldığını bildirdi.

Görüşme sırasında Lviv’de yaşayan Kırım Tatarlarının sayısının ele alındığını belirten Çiygöz, “Kırım Tatarları arasında nüfus sayımı yapacağız. Ön bilgilere göre Lviv’de bin 500 ile 3 bin arasında Kırım Tatarı yaşıyor." diye kaydetti.

Ziyaret sırasında Lviv Valiliği temsilcileriyle de bir araya geldiğini bildiren Çiygöz, görüşme sırasında tarafların şehirde Kırım Tatarlarının kültürünü, kimliklerini korumaya ve Lviv sakinlerini Kırım Tatar kültürü ile tanıştırmaya yardımcı olacak bir kültür ve dini merkezin açılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu teyit ettiklerini ifade ederek, “Yerel yönetim cami ve konutların inşa edilmesi için arazi tahsis etme meselesi üzerinde çalışıyor.” diye konuştu.

Çiygöz ayrıca Bahçesaray Hansaray Müzesi’ne ait Kur’an-ı Kerim nüshalarının Lviv müzesinde bulunduğunu hatırlatarak onların restore edilmesi gerektiğini ve bunun için yerel uzmanların davet edilebileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 08:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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