0553 313 94 23

Kırım Tatar Türklerinden protesto

İstanbul Kırım Tatar Türkleri Derneği Başkanı Celal İçten: - "İnsanlığa karşı işlenen suçların önüne geçmek, Kırım Tatar Türklerine yapılan baskıyı hatırlatmak, din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin hepimizin ortak görevidir"

11 Temmuz 2019 Perşembe 21:17
Kırım Tatar Türklerinden protesto

İSTANBUL (AA)- İstanbul Kırım Tatar Türkleri Derneği Başkanı Celal İçten, "İnsanlığa karşı işlenen suçların önüne geçmek, Kırım Tatar Türklerine yapılan baskıyı hatırlatmak, din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin hepimizin ortak görevidir." dedi.

İstanbul Kırım Tatar Türkleri Derneği üyeleri, Rusya'nın Kırım Tatarları'na yönelik politikalarını protesto etmek için Taksim Tepebaşı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Kırım bayraklarıyla toplanan dernek üyeleri, Rusya karşıtı sloganlar attı.

Basın açıklaması yapan İçten, 2.Dünya Savaşı ve sonrasında, Sovyet ile Rus rejimi tarafından sistemli olarak soykırıma uğratılan Kırım Tatar Türklerinin soğuk, hastalık ve açlıktan dolayı nüfusunun yüzde 46'sını kaybettiğini söyledi.

İçten, 1990 yılının başında Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu liderliğinde sürgünden vatana dönülmeye başlandığını hatırlatarak, "Kırım'da halkımıza işgal ve baskılar devam etmektedir. Milli liderimiz ve arkadaşlarının Kırım'a dönmelerine izin verilmediği gibi Kırım'da yaşayan öğretmenlerimize, cami hocalarımıza, iş adamlarına baskılar giderek artmaktadır. Halkımızın can güvenliği tehlikesi devam etmektedir. Milli mekteplerimiz kapatılarak çocuklarımızın kendi dillerinde eğitim almaları yasaklanmıştır. Seyahat özgürlüğümüz kısıtlanmıştır. İnsanlığa karşı işlenen suçların önüne geçmek, Kırım Tatar Türklerine yapılan baskıyı hatırlatmak, din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin hepimizin ortak görevidir. Başta Türkiye olmak üzere, kardeş Türk Cumhuriyetlerinden, İslam ülkelerinden ve hür dünya ülkelerinden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından grup, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında İstiklal Caddesi üzerindeki Rusya Başkonsolosluğu'na kadar yürüdü.

Dernek üyeleri ellerindeki "Kırım Türkleri terörist değildir" yazılı siyah çelengi, konsolosluk önünde bıraktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 21:17
  1. Basın açıklaması
  2. İstanbul Kırım Türkleri Derneği
  3. protesto
  4. Rusya
  5. Taksim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada, sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
    1. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet..
    2. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    3. Yaralı sürücüyü yağmurdan yorganla..
    4. Freni boşalan tır ticari taksiye..
    5. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    6. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında..
    7. Kırşehir’de toz bulutu oluştu
    8. Meksika’da heyelan faciası: 9 ölü, 11..
    9. Tekirdağ’da zincirleme kaza: 4 yaralı
    10. Samsun'da yol verme kavgası
    11. Halkbank, Bursa'da ticari kredilerini..
    12. ABD'nin silah kararı sonrası Çin'den..
    13. GÜNCELLEME - Çorum'da şiddetli yağış..
    14. Sungurlu’da fırtına ağaçları kökünden..
    15. Cumhurbaşkanlığı'ndan tüyleri diken..
    16. Kırım Tatar Türklerinden protesto
    17. Terör örgütü mensubu 10 kişi yakalandı
    18. Beton mikserinin altında kalan kadın..
    19. Nevşehir’de kuvvetli rüzgar hayatı..
    20. Sel suları Sungurlu-Çankırı yolunu..
    21. Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden bir..
    22. Kamışlı’daki patlama Nusaybin’de de..
    23. Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum..
    24. Şelalede mahsur kalan ailelerin..
    25. Kayseri’de Kapuzbaşı Şelaleleri’ne..
    26. Mardin’de feci kaza: 1 ölü
    27. Mardin'de beton mikserinin çarptığı..
    28. BM, Körfez çağrısını yineleyerek..
    29. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden..
    30. Sivasspor'un Bolu kampı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap