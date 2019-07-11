Kırım Tatar Türklerinden protesto

İSTANBUL (AA)- İstanbul Kırım Tatar Türkleri Derneği Başkanı Celal İçten, "İnsanlığa karşı işlenen suçların önüne geçmek, Kırım Tatar Türklerine yapılan baskıyı hatırlatmak, din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin hepimizin ortak görevidir." dedi.

İstanbul Kırım Tatar Türkleri Derneği üyeleri, Rusya'nın Kırım Tatarları'na yönelik politikalarını protesto etmek için Taksim Tepebaşı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Kırım bayraklarıyla toplanan dernek üyeleri, Rusya karşıtı sloganlar attı.

Basın açıklaması yapan İçten, 2.Dünya Savaşı ve sonrasında, Sovyet ile Rus rejimi tarafından sistemli olarak soykırıma uğratılan Kırım Tatar Türklerinin soğuk, hastalık ve açlıktan dolayı nüfusunun yüzde 46'sını kaybettiğini söyledi.

İçten, 1990 yılının başında Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu liderliğinde sürgünden vatana dönülmeye başlandığını hatırlatarak, "Kırım'da halkımıza işgal ve baskılar devam etmektedir. Milli liderimiz ve arkadaşlarının Kırım'a dönmelerine izin verilmediği gibi Kırım'da yaşayan öğretmenlerimize, cami hocalarımıza, iş adamlarına baskılar giderek artmaktadır. Halkımızın can güvenliği tehlikesi devam etmektedir. Milli mekteplerimiz kapatılarak çocuklarımızın kendi dillerinde eğitim almaları yasaklanmıştır. Seyahat özgürlüğümüz kısıtlanmıştır. İnsanlığa karşı işlenen suçların önüne geçmek, Kırım Tatar Türklerine yapılan baskıyı hatırlatmak, din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin hepimizin ortak görevidir. Başta Türkiye olmak üzere, kardeş Türk Cumhuriyetlerinden, İslam ülkelerinden ve hür dünya ülkelerinden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından grup, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında İstiklal Caddesi üzerindeki Rusya Başkonsolosluğu'na kadar yürüdü.

Dernek üyeleri ellerindeki "Kırım Türkleri terörist değildir" yazılı siyah çelengi, konsolosluk önünde bıraktı.