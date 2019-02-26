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"Kırım dünya gündeminde öncelikli konu olarak kalmalı"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği:- "Kırım dünya gündeminde öncelikli konu olarak kalmalıdır"- "Ukrayna işgali tanımayacak ve yarımadada egemenliğini yeniden tesis etmek için tüm yasal önlemleri alacaktır"

26 Şubat 2019 Salı 11:04
"Kırım dünya gündeminde öncelikli konu olarak kalmalı"

ANKARA (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Kırım'da egemenliğin yeniden tesisi için tüm yasal önlemlerin alınacağını belirterek, “Kırım konusunun dünya gündeminde öncelikli konu olarak kalması gerektiğini“ kaydetti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Kırım'ın Rusya tarafından yasadışı ilhakının 5. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun 26 Şubat 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini işgal ettiği" belirtilerek, böylece 1945'ten beri Avrupa'daki bir ülkenin sınırlarının zorunlu olarak ilk defa değiştirildiği kaydedildi.

Ukrayna'nın Kırım konusunda hem ülke içinde hem de uluslararası düzeyde aktif adımlar attığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kırım konusu, dünya gündeminde öncelikli konu olarak kalmalıdır. Bu nedenle Ukrayna yurtiçi düzeyde, özellikle Kırım'ın statüsüne ve yarımadanın Kırım Tatar nüfusunun haklarını belirlemeyi amaçlayan anayasal sürece büyük önem vermektedir. Ukrayna uluslararası düzeyde BM, Avrupa Konseyi ve AGİT başta olmak üzere, Kırım konusunda iki taraflı ve çok taraflı formata aktif olarak katılmaktadır."

Açıklamada, "Bir saldırganlık eylemi sonucunda Rus birlikleri tarafından geçici olarak işgal edilen Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri Ukrayna'nın ayrılmaz bir parçası olmaya devam etmektedir. Ukrayna işgali tanımayacak ve yarımadada egemenliğini yeniden tesis etmek için tüm yasal önlemleri alacaktır." ifadesine yer verildi.

- "Kırım'ın geleceği hem Ukrayna hem de diğer devletler için önem taşımakta"

İlhakla birlikte Rusya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü, Helsinki Nihai Yasası ve Ukrayna-Rusya Dostluk Anlaşması başta olmak üzere çok sayıda uluslararası anlaşmayı ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun yanında Rusya, Ukrayna'nın sınırlarına saygı gösterilmesi, Ukrayna toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının tehdit edilmemesi veya gücünün kullanılmaması gibi 1994 tarihli Budapeşte Mutabakatı'nda yer alan taahhütlerini ihmal etmiştir. Her ülkenin güvenliği ve bağımsızlığı temel ve dokunulmaz ilkelere dayanır. Bu nedenle Kırım'ın geleceği hem Ukrayna hem de diğer devletler için büyük önem taşımaktadır."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:04
  1. Kırım
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