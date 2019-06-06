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Kırılan ağaç dalı otomobillerin üzerine düştü

06 Haziran 2019 Perşembe 22:00
Kırılan ağaç dalı otomobillerin üzerine düştü

SİVAS (AA) - Sivas'ta rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalı park halindeki üç otomobile zarar verdi.

Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle Yenişehir Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan alandaki söğüt ağacının dalı kırıldı.

Kırılan dal park halinde bulunan üç otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araçların plakalarından sahiplerine ulaştı. Araçların sahiplerinin il dışında olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, kırılan dalı hızarla keserek araçların üzerinden kaldırdı, otomobillerde hasar oluştu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 22:00
  1. kırılan ağaç dalı
  2. Sivas
  3. zarar gören otomobiller

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