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Kırıkklale'de gıda zehirlenmesi şüphesi! 45 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de özel bir eğitim kurumunda eğitim gören 45 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

22 Kasım 2018 Perşembe 23:17
Kırıkklale'de gıda zehirlenmesi şüphesi! 45 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de özel bir eğitim kurumunda eğitim gören 45 öğrenci; mide bulantısı, baş dönmesi, ishal, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine başvurdu.

Kendi imkanlarıyla velileriyle birlikte hastaneye giden öğrenciler, tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 23:17
  1. Kırıkkale
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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