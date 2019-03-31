Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Dede Yıldırım kazandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Dede Yıldırım kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Dede Yıldırım bin 799, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 798, MHP adayı Mustafa Alp Sülsipiroğlu bin 575 oy aldı. - Yıldırım'ın öz geçmişi 1950 yılında Keskin'de doğan Dede Yıldırım, ilk ve orta eğitimini burada, lise eğitimini İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde tamamladı. Yıldırım, 1970 yılında başladığı memuriyet hayatında 1979-1980 yıllarında Ankara Dış Kapı SSK Hastanesinde hastane müdürü olarak görev yaptı. 1991 ara yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden Keskin Belediye Başkanı seçilen Yıldırım, 1996-1998 yıllarında Sanayi Bakanlığı adına Amasya Yeni Çeltek Kömür İşletmeleri A.Ş'de yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Yıldırım, 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde Büyük Birlik Partisi'nden Keskin Belediye Başkanlığına seçildi. Yıldırım, aynı yıl AK Parti'ye geçti. Dede Yıldırım, evli ve 4 çocuk babası.

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