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Kırıkkale'deki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tıbbi gaz dolum tesisinde dolum yapılan tankerde meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 23:06
Kırıkkale'deki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “29 Kasım 2018 günü saat 10.30 sıralarında Yahşihan ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde oksijen dolumu üzerine faaliyet gösteren işletmenin fabrika bahçesinde bulunan oksijen tankının patlaması sonucu M.K. isimli tanker şoförünün ölümü, M.A. ve A.K isimli işçilerin yaralanması ile sonuçlanan olaya yönelik olarak Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 23:06
  1. Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi

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