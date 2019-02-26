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Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

Kırıkkale Üniversitesi akademik personeli 20 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi

26 Şubat 2019 Salı 16:12
Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Kırıkkale Üniversitesi akademik personeli 20 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan M.B, M.Ü, A.U, A.B, E.A, A.G.K, A.Ç, D.E, E.B, E.Y, E.A, İ.T, M.K, M.I, Z.K, R.U, T.B, T.T, S.İ.A. ve P.A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan T.T, savunmasında, ByLock programını kullanmadığını iddia ederek hakkındaki suçlamaları reddetti.

ByLock programının telefonundan nasıl çıktığını bilmediğini belirten T.T, "Kakoa Talk programını da kullanmadım. Telefonumdan hem ByLock hem de Kakoa Talk programı çıktı. Ben ikisini de ne yükledim ne de kullandım." diye konuştu.

E.A. ise HTS kayıtları, bilirkişi raporları ve dijital materyal raporlarında bu örgüte üye olduğu hakkında hiçbir şeyin çıkmadığını iddia etti.

Terör örgütü üyeliğini reddeden E.A, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:12
  1. Akademik personel
  2. FETÖ/PDY
  3. Kırıkkale Üniversitesi

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