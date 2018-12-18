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Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

Eski MKEK çalışanı 16 sanığın yargılanmasına devam edildi

18 Aralık 2018 Salı 11:02
Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan eski Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) çalışanı 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar T.Ç, S.Ö, O.A, M.A, E.D, H.L, A.Ş, M.S.D, H.A, R.K, İ.K, Ş.Ö, A.P, A.Y, E.U. ve A.D. ile avukatlar hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:02
  1. dava
  2. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması
  3. Kırıkkale
  4. MKEK

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