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Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 23:25
Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza; akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara Karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen Cüneyt K. idaresindeki 06 ZK 638 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Ali Ü. İdaresindeki 35 KIG 25 plakalı otomobil, Mehmet K. idaresindeki 34 NK 3855 plakalı otomobil ile Orhan E. İdaresindeki 52 AHH 550 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.


Araç içerisinde bulunan yolculardan; Muhammet K., Merve K. ve Zehra K. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 23:25
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