Kırıkkale’de yetiştiricilere damızlık koç dağıtıldı

Kırıkkale’de "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi" kapsamında 75 yetiştiriciye akkarman ırkı 75 damızlık koçu kura ile dağıtıldı.

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürülüğü ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi" kapsamında Kırıkkale’de düzenlenen törenle 75 yetiştiriciye akkarman ırkı 75 damızlık koçu kura ile dağıtımı gerçekleştirildi.

Koç dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Kürşat Ulusoy, "Devlet şu anda dağdaki çobana elini uzatmış, desteğini sağlamış, devletle çoban kucaklaşmış oldu" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın hedefi 100 milyon"

Ulusoy, "Yani biz bu insanları doğduğu yerde doyurmak. O insanların gelir seviyesini yükseltmek. Köydeki yaşam hayatlarının kalitelerini en yüksek seviyeye taşımak. Bu da tabii ki karlılığını arttırmakla olur. Bizim burada amacımız hayvan başına geliri arttırmak, sürülerini yükseltmek ve giderlerini düşürmek amaçlı şuanda çalışmalarımız devam ediyor. Yani lafın özü şu: Bizim ekonomimizin, milletimizin, bizim vatanımızın bu işlerdeki en başarılı olduğu tarihler boyunca yaptığı küçükbaş hayvancılıktır. Nedir? Tarihe bakın geriye doğru. Ak koyunlar, kara koyunlar, karakeçililer devletler boylar kurmuştur. Ama büyükbaşta bu yoktur. Bizim şu andaki hayvan genlerinde, hayvan ırklarında elimizde olan küçükbaştır. Meramız, insanımız, kültürümüz buna müsaittir. Ne demiş atalarımız ’Buğdayla koyun gerisi oyun’ yani bu koyunculuğu attırmadığımız zaman biz bu et açığını, cari açığı önleyemeyiz. Biz bu et açığını önleyebilmemiz için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla birlikte hedef 100 milyon. İnşallah biz de bu koyunculuğu Kırıkkale’de ikiye katlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.