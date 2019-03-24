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Kırıkkale’de Yeni İcra Dairesi Modeli açıldı

Kırıkkale’de faaliyet gösteren 3 ayrı icra dairesini tek çatı altında toplayacak olan Yeni İcra Dairesi Modeli Kırıkkale Adliyesi içerisinde düzenlenen kokteyl ile açıldı.

24 Mart 2019 Pazar 17:11
Kırıkkale’de Yeni İcra Dairesi Modeli açıldı

Kırıkkale’de faaliyet gösteren 3 ayrı icra dairesini tek çatı altında toplayacak olan Yeni İcra Dairesi Modeli Kırıkkale Adliyesi içerisinde düzenlenen kokteyl ile açıldı.


Yeni İcra Dairesinin açılışına Adalet Bakanlığı İcra ve İflas Hizmetleri Dairesi tetkik hakimi Mustafa Selman Çelik, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Kırıkkale Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Akbal, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bayram Doğan, Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Eray Temizkan, hakim, cumhuriyet savcıları, adliye personeli katıldı.


Yeni İcra Modeline uygun olarak açılan İcra Müdürlüğü altında ihtisas büroları da oluşturuldu, hizmet kalitesini artıracak olan Danışma ve Kalite Yönetimi Bürosu, Dosya Arşiv Satış ve Mali İşler Bürosu, Dosya Arşiv Bürosu, Mali İşlemler Bürosu, Satış Bürosu, İcra Müdürlüğü Esas / Aile Bürosu, İcra Müdürlüğü Haciz Bürosu da İcra Dairesi altında faaliyete geçti.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, yeni icra dairesi modeli ile vatandaşlara daha hızlı, güvenli kaliteli hizmet vermeyi planladıklarını belirtti. Yeni İcra Dairesinin açılışına katılan Adalet Bakanlığı İcra ve İflas Hizmetleri Dairesi tetkik hakimi Mustafa Selman Çelik de, yeni icra dairesinin eksiksiz açılması yönünde desteklerini esirgemeyen Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz’a teşekkür ederek yeni icra dairesinin birden fazla icra dairesini tek bir icra dairesi çatısı altında toplayarak, hizmetlerin uzmanlaşmış alt birimler eliyle yürütüleceğini belirtti.


Tetkik Hakimi Mustafa Selman Çelik ise, “Yeni İcra Dairesi Modeli ile tüm dosyalardaki evraklar ağaçlama sistemi ile taranarak UYAP sistemi aracılığı ile elektronik ortamda ulaşılmasına, dosya tarafları için kolaylık ve zaman tasarrufu sağlanmış olacak. Yeni icra modeli ile şeffaf ve denetlenebilir çalışma ortamı sunmuş olacağız, yine daire içleri kamera sistemi ile izlenebilir olması sayesinde satışlar yönünden güvenli bir ortam sağlamış olacağız. Bizler için en önemlisi karar ve işlemlerde hukuki hatalar en az düzeye inmiş olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:11
  1. doğa

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