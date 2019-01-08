Kırıkkale'de yarın okullar tatil mi | Kırıkkale 9 Ocak Çarşamba kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza örtüye bürünen illerimizin arasında Kırıkkale'de yer aldı. Kırıkkale'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Kırıkkale'de okullar yarın tatil mi? Kırıkkale okullar 9 Ocak Çarşamba yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Kırıkkale'de yoğun kar etkili olmaya başladı. Kırıkale Valiliği, il genelinde 8 Ocak 2019 Salı günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti. Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde bugün eğitime ara verileceği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kırıkkale'de okullar tatil mi?

Kırıkkale, bugün yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. 9 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi? Kırıkkale Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.