Kırıkkale'de yabancı uyruklu kişiye ait ceset parçaları bulundu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir evin bahçesinde yabancı uyruklu bir kişiye ait ceset parçaları bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yuva Mahallesi Şehit Müslüm Erdal Caddesi'nde gecekonduda oturan yabancı uyruklu bir kadın, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek eski kocasının bir kişiyi öldürüp evin bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu.

Olay yerinde çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişiye ait ceset parçalarına ulaştı.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.