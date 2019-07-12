0553 313 94 23

Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda suçüstü gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:19
Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda suçüstü gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde O.S.’ye uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalanan C.E,gözaltına alındı. Polisin O.S. üzerinde yaptığı aramada 6 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapılarak savcılık tarafından O.S. serbest bırakıldı.


C.E.’nin ikamet ettiği evinde yapılan aramada 76 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik şubeye getirilen C.E., buradaki ifadesinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Sanıklar, 30 Temm
    1. Pendik’te hamile kadının içinde..
    2. İstiklal Marşı'nı okuyamadılar! "Benim..
    3. FETÖ'nün kritik isimlerine ceza yağdı..
    4. Göztepe’ye bir Portekizli daha
    5. Anne hayatını kaybetti, kızının ise..
    6. Şampiyonların kupaları Başkan Akın’dan
    7. Üzeyir Çalı, Erzincanspor Kulüp..
    8. Kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin..
    9. Seydişehir’de sivil giyimli trafik..
    10. "Mevsimlik işçilerin sigortası..
    11. ABB Sözcüsü Oğuz: “Projede..
    12. "Keşke ben de Ömer Halisdemir..
    13. Kayseri itfaiyesinde şüpheli paket..
    14. Beşiktaş’ta Tevfik Yamantürk yeniden..
    15. Balçova, kupaları topladı
    16. İş dünyasından "15 Temmuz" mesajı
    17. Yozgat'ta trafik kazası: 6 yaralı
    18. Kocaeli’de KPSS sınavı için ulaşıma ek..
    19. Tayland’da düşen uçağın enkazı..
    20. Vali Deniz’den Kula’nın turizm..
    21. Şırnak'taki terör saldırısına 9 gözaltı
    22. Havuzun antrenörsüz madalya avcısı
    23. Beymen Club Fotoğraf Yarışması
    24. Hong Kong'da protestolar devam ediyor
    25. "Daha hırslı ve daha olumlu futbol..
    26. Eski milletvekili Dengir Mir Mehmet..
    27. Türk hekimler Merkel'in sağlık..
    28. MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    29. Manisa’daki baraj gölü ve göletlere..
    30. Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!